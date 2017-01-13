В Одесской области возобновили движение автотранспорта на всех трассах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщается, что восстановлено движение для всех транспортных средств на автодорогах государственного значения Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг; Г-71 Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаная – Хащеватое – Колодистое – Рыжовка.

Таким образом, ограничений в движении транспорта на автодорогах Одесской области нет.

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При этом на Закарпатье временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на трассах: М-06 Киев – Чоп; М-08 Обход г. Ужгорода – КПП «Ужгород; Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

Как сообщал УНИАН, утром в Одесской области было закрыто движение по двум трассам.