Киевский метрополитен прогнозирует убытки в 2009 г.

КП «Киевский метрополитен» прогнозирует убыток в 2009 году на уровне 140 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор предприятия Петр МИРОШНИКОВ.

«140 млн. грн. планируется убыток, притом что тариф, который сегодня утвержден, будет неизменным», - сказал он.

По его словам, по итогам 2008 года ожидаемый убыток метрополитена составит 194 млн. грн.

«Это при том, что мы два месяца отработали по этому тарифу, и перекроем часть убытка, который уже получили», - добавил П.МИРОШНИКОВ.

Он также прогнозирует, что годовыми проездными будут пользоваться около 200 тыс. человек, что составляет около 30% пассажиров, которые регулярно пользуются метрополитеном.

По данным П.МИРОШКОВА, за последнюю неделю ноября было продано 100 тыс. годовых проездных.

Как сообщал УНИАН, сегодня Антимонопольный комитет рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» в течение 10 дней пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте в сторону понижения.

Как отметил и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, если требования АМК не будут учтены, то к ответственности будут привлечены как коммунальные предприятия, так и КГГА, в частности, для коммунальных предприятий штраф может составить до 10% их годового оборота.

На заседании АМК также подчеркивалось, что при расчете тарифов на проезд были учтены необоснованные затраты. В частности, при расчете тарифа на проезд в киевском метрополитене безосновательно было включено 366 млн. грн.

Справка УНИАН. КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в 3-4 раза. С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства во время введения новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

18 ноября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ поручил КГГА снизить стоимость проезда в общественном транспорте вдвое. Такое поручение было дано по результатам совещания относительно предварительных итогов проверки обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

Во время совещания члены рабочей группы доложили А.ТУРЧИНОВУ, что проанализированные данные свидетельствуют о необоснованности повышения тарифов на проезд в транспорте и наличии возможности их снижения, по меньшей мере, вдвое.