Последствия "дизельгейта": топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы в США

Окружной суд Детройта в четверг, 12 января, оставил под арестом топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к манипуляциям с экологическими стандартами в США. Если его вина будет доказана, ему грозит до 169 лет лишения свободы, пишет «Немецкая волна».

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Помимо Шмидта, власти США обвиняют в причастности к "дизельгейту" еще пятерых топ-менеджеров VW: Хайнца-Якоба Нойссера, Йенса Хадлера, Ричахарда Доренкампа, Бернда Готтвайса, Юргена Петера. Однако все они находятся в Германии, и американские власти сомневаются, что им удастся добиться их экстрадиции.

Оливер Шмидт с 2012 по февраль 2015 года возглавлял подразделение, отвечающее за экологические стандарты и технические разработки в штате Мичиган, а затем до сентября 2015 года работал под руководством Нойссера, в частности над технологическими решениями по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

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По версии американских властей, компания Volkswagen в 2006 году начала разработку нового дизельного двигателя, который отвечал бы строгим экологическим требованиям в США, вступившим в силу в 2007 году. Топ-менеджмент автоконцерна анонсировал производство "чистого дизеля", однако в процессе разработки стало понятно, что это невозможно.

В итоге инженеры VW под руководством Доренкампа и Хадлера создали программное обеспечение, которое распознавало режим работы автомобиля: тестовый во время проверки на соответствие экологическим стандартам или реальный во время использования на дороге. В зависимости от этого регулировалась работа системы управления выхлопами. Во время аттестации автомобили соответствовали американским стандартам, а в реальных условиях уровень выхлопов мог превышать допустимый в 40 раз.

В январе Volkswagen достиг принципиальной договоренности с министерством юстиции и таможенной службой США о штрафных выплатах в размере порядка 4,3 миллиарда долларов в рамках урегулирования скандала.