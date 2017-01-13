"Укрзализныця" отчиталась о миллионной прибыли после миллиардного убытка годом ранее

Акционерная компания "Укрзализныця" по итогам 2016 года получила 303 млн грн чистой прибыли против 16 млрд грн чистого убытка в 2015 году.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" хотят запустить "Интерсити" еще в один польский город

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

Согласно сообщению, по итогам прошедшего года "Укрзализныця" получила 78,9 млрд грн доходов, а расходы компании составили 78,6 млрд грн. Остаток денежных средств на счетах общества на конец 2016 составил 5,5 млрд грн грн. Показатель EBITDA (объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) составил 20,5 млрд грн, рентабельность EBITDA - 30%.

"Как и рассчитывали, финансовый результат "Укрзализныци" за 2016 прибыльный - получено 303 млн грн. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 млрд грн налогов и обязательных платежей", - цитирует пресс-служба Балчуна.

Читайте также"Укрзализныце" выделят 16 миллиардов на обновление подвижного состава

Также сообщается, что по итогам 2016 года "Укрзализныця" перевезла 344,3 млн тонн грузов и 439 млн пассажиров. Доходы от перевозок в 2016 году составили 62 млрд грн, а расходы - 58,4 млрд грн, которые удалось уменьшить по сравнению с утвержденным планом на 1,7 млрд грн (на 2,8%).

"В прошлом году удалось на 1,3 млрд грн уменьшить расходы на топливо за счет уменьшения закупочной цены на дизельное топливо. При плане 20 912 грн/тонна фактическая цена составила 19 902 грн/тонна", - отметили представители компании.

Сообщается, что в 2016 году было выделено 2,8 млрд грн на модернизацию подвижного состава, еще 2 млрд грн было выделено на модернизацию основных средств, в том числе подвижного состава на 900 млн грн.

Также в 2016 году компания выполнила работы по капитальному строительству на 2,8 млрд грн, в том числе по реконструкции путей - на 1,1 млрд грн, по строительству Бескидского тоннеля - 700 млн грн, а также модернизировала участок Камыш-Заря - Волноваха, что позволило увеличить его пропускную возможность.

"Отремонтировано 7278 локомотивов (56 капитальным ремонтом), более 30 тыс. грузовых вагонов, более 2 тыс. пассажирских вагонов, отремонтирован и запущен двухэтажный поезд "Skoda", приобретено 1020 полувагонов", - добавили в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины согласовало проект финансового плана акционерной компании "Укрзализныця" на 2017 год.

Финансовый план «Укрзализныци» на 2016 год предполагал получение прибыли по итогам года на уровне 98 млн грн, общий объем доходов был запланирован на уровне 78,4 млрд грн, валовая прибыль - 7,9 млрд грн, EBITDA - 26 млрд грн.