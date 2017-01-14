На Закарпатье и Ивано-Франковщине из-за непогоды ограничили движение грузовиков

В Закарпатской области в связи с непогодой введено ограничение на движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения общего пользования.

Читайте такжеНепогода на Закарпатье: на трассе Мукачево – Ужгород образуются пробки из сотен машин (видео)

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции, также на территории Ивано-Франковской области ограничено движение грузовиков при въезде в Закарпатье со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево-Львов) и Вышковского (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалов.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Ранее в ГСЧС заявляли, что ограничений движения автомобилей из-за непогоды на украинских дорогах нет.