На Закарпатье отменено ограничение движения для грузовиков
Ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах общего пользования государственного значения в пределах Закарпатской области отменено.
Об этом со ссылкой на данные по состоянию на 16:15 сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.
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«Пробок и пострадавших из-за непогоды не зафиксировано. Спасатели ГСЧС продолжают оказывать помощь водителям в буксировке транспортных средств, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкие участки на автодорогах», – говорится в сообщении.
Также спасатели сообщили, что в 16:45 произошел сход снежной лавины на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт Усть-Черная Тячевского района. В результате происшествия травмированных и погибших нет. Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги.
Обесточенным остается 31 населенный пункт.
Как сообщал УНИАН, обесточивание 31 населенного пункта в Закарпатской области произошло в результате срабатывания систем защиты линий электропередачи.