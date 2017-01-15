Вагоны-трансформеры и комфорт: с Киева в Ивано-Франковск запустят новый скоростной поезд

Во вторник, 17 января, «Укрзализныця» запустит новый скоростной поезд из Киева в Ивано-Франковск «Ночной экспресс» №149. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель «Укрзализныци» Войцех Балчун.

Он заявил, что «фишкой» поезда станут вагоны-трансформеры, в которых пассажиров можно перевозить как вагонами для сидения, так и спальными.

"Это новые вагоны с мебелью, трансформирующиеся, мы получили в конце декабря прошлого года. Они позволяют перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами. Это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективности использования подвижного состава", - отметил Балчун.

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Кроме того он сообщил, что также поезд будет преодолевать расстояние между городами не за 11 и более часов, а за 9.

«На этом конкретном рейсе пассажиры сэкономят и время в пути: вместо нынешних 11+часов в Ивано-Франковск будет меньше 9-ти часов», - написал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" вслед за Перемышлем в ближайшее время может сформировать еще один прямой маршрут в Польшу. Такое заявление сделал директор по пассажирским перевозкам и сервису "УЗ" Игорь Романкив.

"Ближайшая перспектива - поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм. Также рассматриваются и другие направления в Европу, в частности, в страны Балтии - это уже в среднесрочной перспективе", - рассказал Романков.

По словам Романкова, основное ограничение для расширения маршрутной сети в восточную Европу - инфраструктура. Ведь в Польше и соседних странах не так много станций, к которым подходит широкая колея, распространенная на постсоветском пространстве.