В пяти областях Украины объявлен критический уровень аварийности на дорогах (инфографика)

В Украине в настоящее время объявлен критический уровень аварийности на дорогах в пяти областях страны.Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы – 66. Критический уровень аварийности – в пяти областях, напряженная обстановка – в еще пяти регионах», - говорится в сообщении.

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В частности, речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Кроме того, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Как сообщал УНИАН, на территории Закарпатской области произошло схождение сразу нескольких снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

В 20:00 13 января зафиксирован сход снежной лавины вблизи с. Деловое, объемом около 90 м3 и в 21:30 зафиксировано восхождение второй снежной лавины в том же месте, объемом около 70 м3.

Третья лавина, объемом около 30 м3 сошла вблизи с. Костылевка в 6:20 14 января. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет.

Также 14 января произошло схождение снежной лавины объемом около 90 м3. Перекрыто одну полосу автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсивном режиме.

Около 09:30 14 января вблизи села Деловое Раховского района сошло еще три снежные лавины (объем 100 куб. м).