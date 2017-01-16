Омелян хочет заслушать отчет руководства "Укрзализныци" уже в январе

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что Министерство обращает внимание руководства "Укрзализныци" на сигналы о негативной реакции граждан на работу железной дороги. Иногда, по его словам, "УЗ" за эти замечания реагирует, иногда - нет.

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"Я надеюсь, что мы все же проведем детальный разбор полетов, в частности, что происходит и что произошло со времени назначения команды с мая 2016 года. Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия состоялась в январе, потому что затягивать далее - невозможно", - отметил Омелян.

Он объяснил, что после этой встречи будет разработан антикризисный план действий, который должен помочь по проблемам, которые имеются с "Укрзализныцей" не только у власти и правительства, но и у обычных людей и предпринимателей.

Отвечая на вопрос по поводу того, как он оценивает работу главы "УЗ" Войцеха Балчуна, он отметил, что недоволен.

"Я - нет (недоволен. - Ред.). Я ожидаю гораздо лучшего результата", - подытожил Омелян.

Ранее УНИАН сообщал, что акционерная компания "Укрзализныця" по итогам 2016 года получила 303 млн грн чистой прибыли против 16 млрд грн чистого убытка в 2015 году. По итогам прошедшего года "Укрзализныця" получила 78,9 млрд грн доходов, а расходы компании составили 78,6 млрд грн.