ЕС повысит требования к автомобилям

Совет министров по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей ЕС решил усилить требования к автомобилям для лучшей защиты пешеходов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено 16 декабря на заседании совета.

В соответствии с Директивой, автомобильные производители должны будут оснащать новые автомобили дополнительными системами активной и пассивной защиты, направленными на уменьшение тяжести ранений пешеходов. Среди прочего, Директива предусматривает обязательное оснащение новых автомобилей системой вспомогательного торможения.

Директива вступит в силу через 20 дней после обнародования в “Официальном журнале” ЕС, а ее положения должны начать применяться через 9 месяцев с момента вступления в силу.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2007 года Еврокомиссия выступила с предложениями обязать производителей автомобилей оборудовать новые автомобили вспомогательными средствами безопасности, в том числе системой вспомогательного торможения.

По оценкам Еврокомиссии, в случае оборудования всех автомобилей этой системой можно было бы ежегодно сохранить жизни 1100 пешеходов. В целом ежегодно на дорогах стран ЕС погибают 8 тыс. пешеходов и велосипедистов.

Еврокомиссия в “белой книге” от 2001 года установила цель снизить общее количество фатальных дорожно-транспортных происшествий на 50% до 2010 года.