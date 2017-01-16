Мининфраструктуры в 2017 году намерено запустить поезд Мукачево – Будапешт

Министерство инфраструктуры в 2017 году намерено запустить ряд новых железнодорожных направлений в Европу, в частности, в Венгрию и Словакию.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево - Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что "поезд номер 1" у нас был на Москву, а должен быть на Европу", - цитирует Омеляна пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, с 23 декабря "Укрзализныця" запустила скоростной поезд категории "Интерсити+" по маршруту Киев - Львов - Перемышль (Польша).

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 гривни, II класса - 406 гривень, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 гривень, II класса - 172 гривни.

На данном маршруте задействован электропоезд производства южнокорейской Hyundai Rotem, который курсирует ежедневно и преодолевает расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов.

Поезд отправляется из Киева в 6:45 и прибывает в Перемышль в 13:25, а в обратную сторону поезд отправляется в 14:26 и прибывает в столицу в 22:33.

На пути следования поезд делает остановки на станциях Святошино, Коростень, Львов и Подзамче.