После повышения тарифов Укрзализныци, украинский экспорт умрет - ФРУ

Рост железнодорожных тарифов на грузоперевозки на 25%, запланированный "Укрзализныцей" на 2017 год, уничтожит значительную долю украинского экспорта, сделав продукцию национальных производителей неконкурентной на мировых рынках, сообщает канал 24.

К такому выводу пришли эксперты Федерации работодателей Украины по итогам анализа "тарифного армагедона", организованного руководством железной дороги.

"Мы не могли не отреагировать на приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на 25%. Мы хотели показать нелогичность, непубличность этого решения. Есть соответствующая аналитика, где очень четко видно, что рост тарифов приведет к снижению объемов перевозок…Пострадает экономика страны в целом. Это абсолютно неверная политика ежегодного тарифного роста на экономику страны. В нашем понимании, это один из элементов, который будет негативно влиять на экономическое развитие", - отметил глава Совета ФРУ Дмитрий Олийнык.

Эксперты ФРУ установили, что в результате повышения ж/д тарифов существенно вырастет стоимость продукции всех основных украинских экспортеров. В частности, цена тонны черных металлов увеличится на 7-8 долларов, железорудного сырья – на 1-2,5 доллара, зерновых и угля – на 1-1,5 доллара. Металлурги и аграрии потеряют значительную часть экспортных рынков, считают в Федерации, а увеличение себестоимости угля обернется подорожанием электроэнергии, за которое придется расплачиваться промышленности и населению.

"Главный вывод – тарифная политика "Укрзализныци" на 2017 год – это попытка решить проблемы собственной неэффективности за счет грузоотправителей. Кроме того, увеличение тарифов нанесет очередной удар по ключевым секторам экономики", - говорят в Федерации работодателей.

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Размещенный на сайте ФРУ анализ, свидетельствует, что с 2010 года тарифы на железнодорожные перевозки повысились в 2,3 раза, при этом грузовая база за этот период сократилась на 28%. Наибольший рост ж/д тарифов произошел в последние два года – на 30% в 2015 году, и еще на 15% в 2016 году. Рост тарифов "Укрзализныци" является самым высоким среди соседствующих с Украиной стран.

По мнению экспертов, железная дорога может обойтись без повышения тарифов, если сосредоточится на повышении эффективности и борьбе с коррупцией. Ведь прибыль от грузовых железнодорожных перевозок в Украине выше, чем, например, в Казахстане или России. В частности, 10 миллионов тонн грузов на железную дорогу можно привлечь за счет транзита. Дополнительные 1,5-2,5 миллиарда гривень найдутся, если исключить кражи сотрудниками УЗ дизельного топлива. Также, нуждается в оптимизации количество персонала – "Укрзализныця" в пересчете на одного своего работника перевозит рекордно малое количество грузов в сравнении с соедними странами.

Как сообщалось, ранее отраслевые ассоциации аграриев, химиков, металлургов, производителей стройматериалов обратились в Антимонопольный комитет Украины с призывом не допустить планируемого повышения грузовых тарифов "Укрзализныци".