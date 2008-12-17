Билеты на поезда могут подорожать

Министерство транспорта и связи Украины предлагает в 2009 г. поэтапно повысить стоимость билетов для пассажиров на поезда во внутреннем сообщении в целом на 25%. Текст соответствующего проекта приказа министерства „Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении” размещен на сайте МТСУ.

Согласно сообщению, целью принятия регуляторного акта является поэтапное повышение уровня тарифов на перевозку пассажиров на 10% с 1 января, и по 5% с 1 апреля, с 1 июля и с 1 октября 2009 года во всех типах вагонов.

Как отмечается в аналитической записке к проекту, введение в действие приказа позволит хотя бы незначительно, но уменьшить убыточность пассажирских перевозок, получить в 2009 году запланированные доходы, пополнить поступление в государственный бюджет, направить значительную часть средств на капитальный ремонт новых вагонов.

По данным министерства, доходы от перевозки пассажиров по действующим тарифам на сегодня не покрывают реальных фактических расходов на осуществление основных видов деятельности железных дорог. Кризисная ситуация, которая в настоящее время сложилась в экономике Украины, в частности в финансовом секторе, а также в горно-металлургическом, химическом, угольном комплексах, сказывается и на результатах деятельности железнодорожного транспорта. В частности, значительное снижение объемов отправления грузов, предоставление скидок на перевозку грузов горно-металлургического и химического комплексов в соответствии с поручениями Кабинета Министров Украины приводит к уменьшению размера доходных поступлений и, как следствие, к резкому ухудшению финансового состояния железных дорог.

Напомним, на сегодня на железных дорогах Украины во внутреннем сообщении действуют тарифы, утвержденные приказом Минтранссвязи от 22.07.2008 № 913.

Ранее министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявлял, что в 2009 г. Министерство транспорта и связи планирует ежеквартально повышать на 5% тарифы на проезд в поездах внутреннего и дальнего сообщения. В то же время он отмечал, что общих вагонов повышение касаться не будет.

Справка УНИАН. С 1 января 2008 года тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении повысились на 8,7%. С 1 июня 2008 г. тарифы на ж/д перевозки были повышены на 5%. Это касается как плацкартных, так и купейных вагонов, а также вагонов «люкс». 22 июля приказом Министерства транспорта и связи №913 была повышена стоимость билетов на проезд в поездах на 5% со 2 августа и на 5% - с 1 октября 2008 г.

В 2007 году тарифы повысились на 15% - по 5% с 1 марта, 1 мая и 1 июля.