Производство автотранспорта в Украине сократилось на 36%

Производство автотранспортных средств в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

В частности, производство легковых автомобилей сократилось на 23,2% - до 4,3 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 65,4% - до 603 штук, а автобусов – на 64%, до 321 штук.

В декабре этого года на украинских заводах было произведено 678 автотранспортных средств, что на 63,4% меньше результата декабря 2015 года и на 22,7% меньше показателя ноября 2016 года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно декабря прошлого года сократилось на 58% - до 540 штук.

По данным ассоциации, в прошлом месяце было произведено только 56 коммерческих автомобилей, что на 83,5% меньше, чем в декабре 2015-го. При этом в "Укравтопроме" отметили, что "АвтоКрАЗ" уже пятый месяц не предоставляет статистику по своему производству.

Также в декабре было произведено 82 автобуса, что на 62,7% меньше, чем в декабре прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тысячи единиц. А продажи новых коммерческих авто в прошлом году выросли на 62% и составили 8,354 тысячи авто.

Производство автотранспорта в Украине по итогам 2015 года сократилось в 3,5 раза - до 8,2 тысячи авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).