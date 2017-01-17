Талоны канут в лету: Рада разрешила электронные билеты в общественном транспорте

За принятие законопроекта №4121 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте» за основу и в целом проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады нардеп Игорь Васюник отметил, что в ходе подготовки документа ко второму чтению были учтены поправки, которые относятся к установлению дополнительных гарантий для льготников относительно обязательности обеспечения их электронными билетами для проезда на бесплатной основе.

«Одобрение ряда поправок депутатов будет способствовать внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронных билетов не только в городском пассажирском транспорте, но и в междугородном и пригородном транспорте согласно решениям местных госадминистраций», - добавил депутат.

Читайте такжеРада сегодня рассмотрит проект постановления о финансовом обеспечении своей деятельности (прямая трансляция)

Как отмечается в пояснительной записке к документу, местные органы власти должны иметь полномочия внедрять автоматизированные системы оплаты проезда в городском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования.

Также электронная система оплаты проезда должна повысить прибыльность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению необходимости бюджетного финансирования.

Кроме того, внедрение электронного билета будет способствовать повышению прозрачности учета фактически предоставленных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров, исключению возможности использования фальшивых проездных документов, уменьшению эксплуатационных расходов перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внедрении электронной оплаты проезда в городском транспорте.

Кабинет министров Украины поручил до 2017 года обеспечить городской электротранспорт электронными средствами безналичной оплаты проезда.

Ранее исполняющая обязанности заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило отмечала, что стоимость внедрения единой автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в крупном украинском городе составляет около 10-15 млн евро.

Читайте такжеВынужденная граница

17 ноября 2016 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение с городскими властями Львова о выделении кредита в размере 10 млн евро на внедрение в городе автоматизированной системы оплаты проезда, которая предусматривает закупку, установку и эксплуатацию необходимого аппаратного и программного обеспечения, а также электронных карточек.

Львовские городские власти отмечали, что внедрение электронного билета позволит увеличить доходность предприятий транспорта на 30-40%.