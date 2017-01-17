В Украине стали бесплатными звонки с таксофонов на фиксированные номера

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 января 2017 года отменил плату за звонки с универсальных таксофонов на фиксированные номера по всей территории Украины, сообщила пресс-служба компании.

"С нового года звонки с таксофонов на фиксированные номера в пределах города, области и всей страны являются бесплатными", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, оператор с 1 января не тарифицирует и разговоры с абонентами SIP-номеров "Укртелекома" (код "892").

По данным пресс-службы, сеть "Укртелекома" по Украине насчитывает почти 6 тысяч универсальных таксофонов, которые предоставляют услуги исходящих и входящих звонков.

"Это означает, что звонки с таксофона на таксофон по Украине также будут бесплатными", - пояснила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в третьем квартале 2016 года "Укртелеком" сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 49% - до 249 миллионов гривень. Выручка компании за отчетный период осталась практически на уровне аналогичного периода 2015 года, сократившись на 0,5% - до 4,98 миллиарда гривень с 5,004 миллиарда гривень.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в интернет (более 1,6 миллиона пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).