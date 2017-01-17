Филатов: электронный билет – это революционная реформа

Об этом заявил городской голова Днипра Борис Филатов, комментируя принятие парламентом закона об электронном билете (№ 4121), за который 17 января проголосовали 265 депутатов Верховной Рады Украины. Закон предусматривает внедрение автоматизированной системы учета оплаты за проезд в трамваях, метро, автобусах, маршрутных такси, троллейбусах и других видах транспорта. Он предоставляет органам местного самоуправления необходимые полномочия для введения е-билета.

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Продвижению этой инициативы активно способствовал сам Борис Филатов и и. о. заместителя городского головы Днипра Яника Мерило. Так, в начале октября прошлого года мэр Днипра передал министру инфраструктуры Владимиру Омеляну обращение о содействии введению электронных билетов в муниципальном транспорте. Письмо поддержки подписали руководители 17 украинских городов.

По словам Бориса Филатова, введение е-билета должно стать революционной реформой и эффективным рычагом в борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба Днипровской мэрии. Кроме того, этот шаг сделает проезд в общественном транспорте более комфортным. «Внедрение электронного билета – важная часть реформы транспортной отрасли. Это позволит Днипру и другим украинским городам получить реальную статистику маршрутов и проводить их оптимизацию. Льготники будут иметь дополнительные гарантии. В целом е-билет станет удобным инструментом для уплаты за проезд во всех видах транспорта. Бесспорно, его внедрение будет полезным для городов. Я благодарен своим коллегам-мэрам, которые доверили мне такую важную миссию – лоббировать законодательную базу для внедрения электронного билета на высочайшем уровне», – сказал городской голова Днипра Борис Филатов.

Отрабатывать механизмы электронной оплаты за проезд в Днипре начнут уже в этом году. Ожидается, что оплатить проезд можно будет с помощью банковской карты или с мобильного телефона. Законом также предусматривается, что горожане льготных категорий будут получать е-билеты бесплатно. Внедрение е-билета позволит повысить безопасность на дороге, вести учет пассажиропотока и ускорит выведение средств из «тени».