РЖД назначили в Украину более 200 дополнительных поездов

В дни новогодних и Рождественских праздников и школьных каникул компания «Российские железные дороги» (РЖД) дополнительно назначает в сообщении с Украиной 211 дополнительных рейсов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД отмечают, что украинско-российские маршруты из Москвы в Киев, Симферополь, Одессу, Донецк, Харьков, Днепропетровск, Севастополь, Евпаторию, Феодосию пользуются наибольшим спросом в сообщении среди стран СНГ.

Также 30 дополнительных рейсов назначено в сообщении с Беларусью (Москва – Минск, Брест, Могилев; Санкт-Петербург – Брест, Могилев) и 30 – в сообщении с Молдовой (Москва – Кишинев).

Всего, в том числе и на внутренних направлениях, дополнительно назначено около 1 тыс. 400 рейсов дальнего следования, обеспечивать которые будут 400 дополнительных поездов.

Пик пассажирских перевозок в этом году компания ожидает во вторник, 30 декабря. В этот день Российские железные дороги планируют отправить около 600 тыс. пассажиров.