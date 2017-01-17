Поезд с вагонами-трансформерами отправляется сегодня в первый рейс (фото)

Сегодня вечером "Укрзализныця" запускает скоростной "Ночной экспресс" №149 Киев – Ивано-Франковск, в составе которого есть новые вагоны-трансформеры производства Крюковского вагоностроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба завода.

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Современный подвижной состав презентует председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Завод продолжает работать над выполнением заказа "Укрзализныци" на поставку 21 пассажирского вагона. В данной партии предусмотрено изготовление 13 вагонов модели 61-779 с трансформирующейся мебелью. На сегодня шесть из тринадцати переданы заказчику.

"Все технические характеристики вагонов соответствуют современным госстандартам и требованиям к качеству и безопасности использования пассажирского подвижного состава. Количество пассажирских спальных мест – 40, мест для сидения – 60. Одно купе отведено для отдыха проводников. Срок эксплуатации 30 лет", - рассказали в пресс-службе завода.



"Ближайшая перспектива - поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм. Также рассматриваются и другие направления в Европу, в частности, в страны Балтии - это уже в среднесрочной перспективе", - рассказал Романков. Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" вслед за Перемышлем в ближайшее время может сформировать еще один прямой маршрут в Польшу. Такое заявление сделал директор по пассажирским перевозкам и сервису "УЗ" Игорь Романкив.

По словам Романкова, основное ограничение для расширения маршрутной сети в восточную Европу - инфраструктура. Ведь в Польше и соседних странах не так много станций, к которым подходит широкая колея, распространенная на постсоветском пространстве.