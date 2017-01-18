"Украэрорух" в 2016 году сократил обслуживание авиарейсов на 9%

Как сообщила пресс-служба предприятия, это обусловлено уменьшением транзитных потоков из-за закрытия части воздушного пространства Украины над зоной проведения АТО и над временно оккупированным Крымом, а также взаимными авиасанкциями между Украиной и Россией.

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Согласно опубликованной статистике, "Украэрорух" обеспечил выполнение 81,885 тыс. рейсов отечественных авиакомпаний, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2015 года, и 132,377 тыс. авиарейсов иностранных авиакомпаний, что по сравнению с 2015 годом меньше на 19,9%. Кроме того, предприятие обслужило 86,290 тыс. транзитных полетов (-26,6%), 104,565 тыс. международных (+ 9,5%), а также 23,407 тыс. внутренних (+7,0%).

По данным "Украэроруха", в 2016 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания предоставил таким авиакомпаниям: "Международные авиалинии Украины" (МАУ) - 49,138 тыс. полетов, что на 19,8% больше по сравнению с 2015 годом, "Turk Hava Yollari AO" - 22,920 тыс. полетов (+2,1%), "Белавиа" - 12,799 полетов (+21,6%), "LOT Polish Airlines" - 9,907 тыс. полетов (+40,7%), "Wizz Air Hungary" - 5,626 тыс. полетов (+37,1%), "Pegasus" - 4,288 тыс. полетов (0,4%), "Air Moldova" - 4,219 тыс. полетов (-12,2%), "Azur Air Ukraine" - 4,074 тыс. полетов (+16,8%), "Днеправиа" - 3,666 тыс. полетов (2, 3%) и "Lufthansa" - 3,549 тыс. полетов (+4,9%).

Как сообщал УНИАН, по данным Госавиаслужбы, украинские авиакомпании в 2016 году увеличили перевозку пассажиров по сравнению с 2015 годом на 31,2% – до 8,274 млн человек.