Wizz Air запускает рейс из Львова в Вроцлава
13:13, 18 января 2017Транспорт/Связь
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Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе возобновит полеты из международного аэропорта "Львов" и с 13 апреля запустит регулярные перелеты по маршруту Львов-Вроцлав.
Цена билета в одну сторону составит от 619 грн / wizzair.com
Об этом на пресс-конференции сообщил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.
По его словам, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам, а цена билета в одну сторону составит от 619 грн.
Он также напомнил, что в текущем году авиакомпания также добавит ряд рейсов из Киева в Варшаву с 1 июля, до Нюрнберга с 25 августа и Копенгагена с 26 августа.
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