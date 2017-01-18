Wizz Air запускает рейс из Львова в Вроцлава

Об этом на пресс-конференции сообщил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

По его словам, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам, а цена билета в одну сторону составит от 619 грн.

Он также напомнил, что в текущем году авиакомпания также добавит ряд рейсов из Киева в Варшаву с 1 июля, до Нюрнберга с 25 августа и Копенгагена с 26 августа.