Wizz Air пока не планирует возобновлять деятельность своей дочерней компании в Украине

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, не планирует в ближайшее время возобновлять деятельность украинской дочерней компании "Визз Эйр Украина", которая приостановила свою деятельность весной 2015 года.

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Об этом на пресс-конференции сообщил коммерческий директор Wizz Air Оуэн Джонс.

"Два года назад мы остановили работу компании "Визз Эйр Украина", и в ближайшем будущем мы не планируем возобновлять ее работу. Будем работать через материнскую компанию", - сказал он.

При этом Джонс положительно оценил позитивную динамику и восстановление украинского авиарынка после нескольких лет кризиса.

Он добавил, что после получения Украиной безвизового режима пассажиропоток в Европу значительно увеличится, что изменит правила игры на рынке, но Wizz Air к этому готова и будет способствовать развитию географии новых авиамаршрутов.

Отвечая на вопрос о планах авиакомпании запустить рейсы из аэропортов Одессы и Харькова, Джонс сказал, что пока таких планов нет.

"Как вы знаете, Wizz Air столкнулась с масштабным сокращением обслуживания в аэропортах Украины два года назад по известным причинам. Сейчас мы возобновляем нашу работу на этом рынке. Для нас важным шагом является возобновление работы через львовский аэропорт. На данный момент мы не планируем возобновление работы в других аэропортах", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Wizz Air с апреля запускает рейс из Львова во Вроцлав, а также добавит ряд рейсов из Киева - в Варшаву с 1 июля, в Нюрнберг с 25 августа и в Копенгаген с 26 августа.

Кроме того, в 2017 году Wizz Air рассчитывает увеличить пассажиропоток на маршрутах из Киева на 64% и выставит на продажу 750 тыс. мест на киевские маршруты. В 2016 году Wizz Air перевезла более 418 тыс. украинцев.

В конце марта 2015 года авиакомпания Wizz Air сообщила о прекращении деятельности в Украине своей дочерней компании "Визз Эйр Украина". По словам руководства авиакомпании, причинами принятия такого решения стало падение украинской экономики, девальвация гривни и нестабильная ситуация на востоке страны.