Многострадальная услуга переноса номера: компания, победившая в тендере, представила план внедрения

Киевская IT-компания «Эс Ай Центр», победившая в тендере по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP), презентовала участникам телеком-рынка план развития системы MNP в Украине, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, представители «Эс Ай Центра» представили детальный план проекта, где прописаны основные технические требования, риски проекта, а также план совместной работы и координации действий участников телеком-рынка.

В частности, был определен порядок взаимодействия между администратором автоматизированной системы «Централизованная база данных перенесенных номеров», IT-компанией «Эс Ай Центр», операторами телекоммуникаций, Нацкомиссией по регулированию связи, ответственным за проведение тендера государственным предприятием «Украинский государственный центр радиочастот», администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Как сообщил УНИАН владелец компании «Эс Ай Центр» Дмитрий Зарахович, по результатам встречи была создана рабочая группа, ответственная за внедрение системы MNP.

По его словам, компания «Эс Ай Центр», согласно подписанному договору, должна закончить все работы, в том числе и тестирование с операторами мобильной связи услуги MNP, до 5 апреля 2017 года, однако препятствовать этому могут несколько рисков.

«Есть определенные риски в части получения экспертного заключения Госпецсвязи о соответствии требованиям технической защиты информации системы. Также вопрос в том, чтобы мобильные операторы смогли привести свои сети в надлежащее состояние, в котором они смогут работать на платформе», - сказал Зарахович.

Как сообщал УНИАН, 11 января 2017 года киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, признав IT-компанию «Эс Ай Центр» победителем тендера по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP).

Услуга переноса номера при смене мобильного оператора должна быть внедрена компанией до 5 апреля 2017 года.

Стоимость проекта составила почти 39,6 млн грн, что на 32 млн грн меньше, чем предлагал главный конкурент – компания «Диалинк».

Компания «Эс Ай Центр» - киевская IT-компания, которая реализует и внедряет сложные интеграционные проекты, инфраструктурные и коммуникационные решения, системы управления и решения по защите информации. Компания «Эс Ай Центр» является частью холдинга Softinvest Holding.