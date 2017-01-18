Омеляна, который недоволен работой Балчуна, лишили возможности управлять "Укрзализныцей" - СМИ

Кабинет министров Украины утвердил новый устав ПАО «Укрзализныця», согласно которому Министерство инфраструктуры лишается права быть органом управления компанией.

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Об этом ЛІГА.net сообщил один из министров, участвовавших на внеочередном заседании Кабмина утром 18 января.

По его словам, заседание состоялось в 9:30. Прессу на него не приглашали. Предложение об изменении устава внес министр экономического развития - вице-премьер-министр Степан Кубив.

В то же время, несмотря на то, что некоторые СМИ сообщили, что это было сделано без согласования с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, источник утверждает, что министр свое согласие дал.

"Информация о несогласии - это неправда. Министр согласился. Изменения в уставе голосовали", - сказал участник заседания.

Он напомнил, что «Укрзализныця» передана "под Кабмин" уже больше года назад.

"Но влияние министерства после этого решения ослабевает - это факт", - добавил один из министров.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно критиковал руководство «Укрзализныци».