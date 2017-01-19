Кабмин вывел "Укрзализныцю" из подчинения Мининфраструктуры
Кабинет министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.
Эту информацию УНИАН подтвердил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак, отметив, что данное решение принято с целью создания условий для проведения реформы корпоративного управления компании.
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"Постановление действительно принято правительством на вчерашнем заседании. Правительство приняло решение об изменении устава "Укрзализныци" с целью приведения ее устава в соответствие с законом Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", - сообщил Галущак, добавив, что отныне правительство как основатель и единый акционер "Укрзализныци" сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и продвижения реформ.
По его словам, Министерство инфраструктуры сконцентрируется на выполнении своей основной функции - формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, "не отвлекаясь на решение управленческих вопросов".
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В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook поприветствовал данное решение правительства.
"Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством как акционером общества", - отметил Балчун.
Напомним вчера СМИ со сслыкой на источники сообщили, что Кабинет министров на внеочередном заседании утром 18 января без прессы изменил схему управления компанией.
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года Кабмин принял аналогичное решение в отношение государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» с тем, чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией.
«Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн.