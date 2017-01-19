Кабмин вывел "Укрзализныцю" из подчинения Мининфраструктуры

Эту информацию УНИАН подтвердил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак, отметив, что данное решение принято с целью создания условий для проведения реформы корпоративного управления компании.

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"Постановление действительно принято правительством на вчерашнем заседании. Правительство приняло решение об изменении устава "Укрзализныци" с целью приведения ее устава в соответствие с законом Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", - сообщил Галущак, добавив, что отныне правительство как основатель и единый акционер "Укрзализныци" сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и продвижения реформ.

По его словам, Министерство инфраструктуры сконцентрируется на выполнении своей основной функции - формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, "не отвлекаясь на решение управленческих вопросов".

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В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook поприветствовал данное решение правительства.

"Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством как акционером общества", - отметил Балчун.

Напомним вчера СМИ со сслыкой на источники сообщили, что Кабинет министров на внеочередном заседании утром 18 января без прессы изменил схему управления компанией.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года Кабмин принял аналогичное решение в отношение государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» с тем, чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией.

«Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн.