Кабмин намерен ввести в набсовет "Укрзализныци" независимых специалистов

Кабинет министров Украины намерен изменить нынешний наблюдательный совет Публичной акционерной компании "Укрзализныця" и ввести в его состав новых независимых специалистов, которые смогут оперативно и качественно утверждать необходимые управленческие решения.

Об этом УНИАН сообщил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Украины Андрей Галущак, комментируя решение Кабмина о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры и переподчинении компании непосредственно правительству.

"Персональный состав наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" будет изменен по решению Кабинета министров в части дополнения ее независимыми членами совета в соответствии с требованиями закона 1405 (о реформе корпоративного управления госкорпораций)", - отметил Галущак.

Он также предположил, что в связи с данным решением правительство не будет менять главу набсовета "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который одновременно занимает должность первого заместителя главы Мининфраструктуры.

"Не думаю, что будет смена главы наблюдательного совета. Фактор того, что действующий председатель набсовета Евгений Кравцов является первым заместителем министра инфраструктуры, не является аргументом для назначения нового руководителя набсовета, ведь Мининфраструктуры есть и остается госорганом, который формирует и реализует государственную политику в сфере ж/д транспорта. Конечно, это мое личное мнение. Решение за правительством", - подчеркнул он.

Также госсекретарь транспортного ведомства отметил, что государство должно осуществлять надзор за деятельностью "Укрзализныци" как главного игрока на рынке отечественных железнодорожных перевозок.

"К тому же сегодня сложились конструктивные отношения между наблюдательным советом и менеджментом "Укрзализныци", в значительной степени благодаря именно Кравцову. В то же время, думаю, окончательного решения по количественному составу (набсовета "Укрзализныци" - УНИАН) еще нет", - подытожил он.

Ранее Галущак сообщил УНИАН о том, что на закрытом заседании правительства 18 января было принято решение о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры и переподчинении ее непосредственно правительству с целью создания условий для проведения реформы корпоративного управления компании.

По его словам, Министерство инфраструктуры сконцентрируется на выполнении своей основной функции - формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, "не отвлекаясь на решение управленческих вопросов".

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В сентябре 2016 года Кабмин принял аналогичное решение в отношении государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" с тем, чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией.

Как сообщал УНИАН, еще в конце октября 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил быстро провести отбор и назначить новый профессиональный наблюдательный совет "Укрзализныци", который будет состоять из независимых специалистов, а не чиновников.

В июле прошлого года Кабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци", в частности, вывел из его состава Юрия Гвоздева, Юрия Миськива, Владимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитрия Парфененко, Николая Снитко и Юлию Ковалив. Вместо них в состав наблюдательного совета компании вошли Игорь Билоус, Надежда Казначеева, Николай Карплюк, Евгений Кравцов, Сергей Марченко, Дмитрий Роменский и Елена Дьяченко.