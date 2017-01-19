Глава "Укрпочты" оценил свою работу на "три с плюсом" и рассказал, как будет менять компанию

Госкомпания «Укрпочта» планирует расширение финансовых услуг — выпуск карт и обслуживание текущих счетов. Об этом в интервью журналу «Новое время» рассказал новый топ-менеджер госкомпании Игорь Смилянский.

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«Банк мы не создаем. Но расширение финансовых услуг — выпуск карт и обслуживание текущих счетов — планируем. Подготовлен проект закона, мы постепенно проходим согласования, общаемся с законодателями, Нацбанком, правительством», - сказал он.

По его словам, в первом полугодии этого года станет окончательно понятно, в какую сторону идет компания. «Если Укрпочте разрешат вести эти финансовые услуги — это будет принципиально другая компания», - отметил Смилянский.

Также Смилянский прокомментировал решение «Укрпочты» приостановить прием коммунальных платежей в Киеве. «Мы не принимаем только очень ограниченную часть коммунальных платежей за поставку холодной воды и уборку придомовых территорий. Только по Киеву и только от ГИВЦ. Мы не можем работать в убыток», - сказал он.

В то же время, Смилянський оценил результаты своей работы за полгода на «три с плюсом». «Я недооценил масштаб проблем… У нас по факту компьютеризирован всего 21% офисов из 11,5 тыс. Из этих компьютеризированных отделений 1600 компьютеров — старше 15 лет. Средний возраст автопарка — 14 лет. Треть из этих машин не проехала ни одного километра, но на них списывался бензин, и мы это прекратили», - заявил глава «Укрпочты».

По словам Смилянського, по плану корпоратизация «Укрпочты» будет завершена к марту 2017 года. «Но чтобы появился независимый наблюдательный совет, правительство должно принять соответствующий законодательный акт», - добавил он.

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