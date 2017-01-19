В Днепре электронный билет может заработать уже осенью

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Днепра.

Читайте такжеСегодня православные и греко-католики празднуют Крещение

Чтобы билет функционировал и в других видах транспорта, в частности, маршрутных такси, понадобится больше времени, ведь подвижной состав нужно обеспечить дорогостоящим техническим оборудованием – валидаторами (устройствами для считывания карточек), турникетами и программным обеспечением.

«Прежде всего, карточки введут в метрополитене, ведь там замкнутый цикл, а также на маршруте первого трамвая. Нам важно пройти тестовый этап. Закон, закупка программного обеспечения и оборудования – так называемых валидаторов. Это сложный комплекс технических мероприятий», – пояснил мэр Днепра Борис Филатов во время пресс-конференции 19 января.

Введение е-билета в Днепре требует существенных инвестиций – 8 млн долларов: это почти 210 млн грн. Средства выделят из городского бюджета. В мэрии не исключают, что со временем к процессу финансирования могут присоединиться и международные инвесторы. По предварительным прогнозам, первые карточки заработают в городе уже осенью. Прежде всего, их вручат семьям погибших участников АТО. Согласно решению горсовета от 2 декабря 2016 г., они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Бесплатно получить карточки также смогут и около 400 тыс. горожан льготных категорий. Точная стоимость билета будет определена после проведения необходимых тендеров. По предварительным подсчетам, его цена составит около 70-100 грн.

По словам и. о. заместителя городского головы Яники Мерило, в Днепре электронный билет будет выполнять также функции карточки горожанина и будет предоставлять доступ к электронной медицинской карте, очередям в Центрах предоставления административных услуг и больницах.

Дизайн электронного билета днипряне выбирали самостоятельно. По итогам голосования, карточка будет украшена петриковской росписью. За такой стиль проголосовали 2 тыс. днипрян.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла закон об электронном билете 17 января. За него проголосовали 265 депутатов. Команда Днипровской мэрии активно способствовала продвижению этой законодательной инициативы. По оценке министра инфраструктуры Владимира Омеляна, к внедрению е-билета больше всего готовы Днипро и Львов.