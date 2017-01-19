Honda отзывает почти 400 тысяч авто из-за подушек безопасности

Японский автоконцерн Honda объявил об отзыве 370 тысяч своих автомобилей 16 марок, сообщает Прайм со ссылкой на заявление, поданное в министерство транспорта Японии.

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"Отзыву подлежат модели Fit, Civic Ferio, Stream и еще 13 моделей из-за проблем с подушками безопасности компании Takata. Эти подушки безопасности при аварии взрываются, а детали могут поранить водителя и пассажира, известны несколько случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Отзыву подлежат модели, выпущенные в период с августа 2000 по декабрь 2012 года.

По данным телекомпании NHK, 20 японских автокомпаний отозвали из-за проблем с подушками безопасности Takata 17,7 миллионов автомобилей.