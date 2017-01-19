"Укрзализныця" купит сразу 3 тысячи грузовых вагонов

Дарницкий вагоноремонтный завод объявил 8 тендеров на поставку 3 тысяч грузовых вагонов, сообщает Новое время.

"Суммарная ожидаемая стоимость подвижного состава составляет 2,999 миллиарда гривен с НДС", - говорится в сообщении в системе государственных закупок Prozorro.

Тендеры объявлены 18 января. Срок подачи заявок от заинтересованных заканчивается 20-21 февраля.

ДВРЗ объявил четыре лота на закупку по 250 полувагонов, а также четыре - на закупку по 500 полувагонов.

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В документации говорится, что грузоподъемность полувагонов должна составлять не менее 70 тонн, максимальная скорость передвижения - 120 км / ч, объем кузова - 76-85 кубометров.

Поставить вагоны должны в первом полугодии текущего года, а произведены они должны быть также в 2017.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует закупить в 2017 году 4 межрегиональные поезда, 6 дизелей, 50 пассажирских вагонов, 9 тысяч грузовых и 12 тепловозов