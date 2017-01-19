Суд оставил без рассмотрения иск "Сбербанка" о взыскании с "Укрзализныци" $55 миллионов

Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск дочернего банка "Сбербанка России" в Украине - "Сбербанка" - о взыскании с публичной акционерной компании "Укрзализныця" 54,95 миллиона долларов по кредитному договору.

Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам суда, банк потребовал взыскать с "Укрзализныци" 54,95 миллиона долларов в связи с ненадлежащим выполнением кредитного договора. Рассмотрев данный иск, суд принял решение вернуть банку данное заявление с прикрепленными к нему документами без рассмотрения, в связи с тем, что они не содержат надлежащих доказательств отправки "Укрзализныце" копии данного искового заявления и связанных с ним документов.

"Указанные обстоятельства являются существенными, поскольку нормами статьи 59 Хозяйственного процессуального кодекса Украины предусмотрено право ответчика после получения решения о возбуждении производства по делу прислать в суд отзыв на исковое заявление, тогда как в данном случае ответчик лишается возможности подготовить обоснованные возражения на исковое заявление с учетом всех обстоятельств, на которые ссылается истец и представленных им доказательств", - сказано в решении суда.

При этом отмечается, что после устранения допущенного нарушения "Сбербанк" имеет право повторно обратиться с иском в суд.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года "Укрзализныця" и государственный "Укргазбанк" подписали договор, предусматривающий предоставление компании кредита в размере 4 миллиардов гривень сроком на 5 лет.

Привлечение кредита от "Укргазбанка" является одним из этапов реализации программы реструктуризации местного долга "Укрзализныци", которую члены правления компании презентовали 22 ноября 2016 года в Лондоне во время встречи с держателями евробондов компании.

По состоянию на начало 2016 года кредитный портфель компании, 85% которого номинировано в иностранной валюте, составлял 46,9 миллиарда гривень, что на 11,5% меньше показателя по состоянию на конец года – на 20 декабря его размер сократился до 41,5 миллиарда гривень.

20 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон о введении моратория на принудительное взыскание более 4 миллиардов гривень средств со счетов "Укрзализныця" за долги ее регионального филиала "Донецкая железная дорога", имущество которого расположено на территории проведения АТО.

Справка УНИАН. Дочерний банк "Сбербанка России" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших по объему активов. 100% акций банка принадлежат "Сбербанку России" (Российская Федерация). В ноябре 2015 года банк сменил название на "Сбербанк".