Белый дом обещал помочь ”большой тройке”

Американские автомобильные компании General Motors Corp и Chrysler LLC в четверг вечером добились существенного прогресса в вопросе получения правительственной помощи, сообщил осведомленный источник, передает Рейтер.

Помощь будет предоставлена в виде займов в самое ближайшее время.

Официально о выделении помощи может быть объявлено уже в пятницу, сообщил источник, который пожелал остаться анонимным.

В ответ на выделение займов, компании “большой тройки” согласились на масштабную реструктуризацию. Кроме того, Белый дом потребовал изменить условия соглашений с профсоюзами и кредиторами, сообщил источник.

В связи с нехваткой средств на оплату текущих счетов компании GM и Chrysler на этой неделе были вынуждены остановить работу на заводах в США, Мексике и Канаде. Компании находятся на грани банкротства, которое может нанести серьезный удар по американской экономике.

Компании GM, Chrysler отказались от комментариев.