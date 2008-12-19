С 18 декабря авиакомпания British Airways снизила топливные сборы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства компании.

Согласно сообщению, такой шаг предпринят в связи с уменьшением цен на топливо и политикой хеджирования на 2009/10 годы.

В частности, топливные сборы на внутренних и европейских рейсах будут сокращены на 6 долл. США - до 25 долл. за сектор.

В то же время, топливные сборы на трансконтинентальных направлениях снижены на треть.

В эконом-классе World Traveller на рейсах длительностью более 9 часов сбор будет снижен на 45 долл. за сектор - до 141 долл.. На рейсах длительностью менее 9 часов – на 22 долл. за сектор - до 107 долл. В улучшенном эконом-классе World Traveller Plus на рейсах длительностью более 9 часов сбор уменьшится на 45 долл. за сектор - до 177 долл. На рейсах длительностью менее 9 часов - на 30 долл. за сектор - до 128 долл.

В первом классе First и бизнес-классе Club World на рейсах длительностью более 9 часов сбор будет снижен на 52 долл. за сектор - до 205 долл. На рейсах длительностью менее 9 часов – на 30 долл. за сектор - до 157 долл.

Таким образом, топливный сбор на рейсе Киев-Лондон в структуре стоимости билета эконом-класса в одну сторону снизится на 6 долл. и будет составлять 25 долл., поскольку направление Киев - Лондон считается одним сектором. В то же время, перелет Киев - Лондон - Нью-Йорк в компании рассматривают как два сектора. Таким образом, топливный сбор эконом-класса в одну сторону составит 25 долл. на перелет Киев - Лондон и 141 долл. на перелет Лондон - Нью-Йорк.