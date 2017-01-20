Минэкономразвития не располагает "знаниями и умениями" для управления "Укрзализныцей" - Омелян

Министерство экономического развития и торговли не располагает "знаниями и умениями" для управления акционерной компанией "Укрзализныця", которая по решению правительства вышла из-под контроля Министерства инфраструктуры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"У этого ведомства отсутствуют для этого знания и умения, а присутствует только большое желание. Эксперимент с неформальными действиями над "Укрзализныцей" уже очень дорого обошелся государству", - написал министр отметив, что вывод "Укразализныци" из-под контроля Мининфраструктуры - это не переход контроля над компанией от одной партии к другой, а вопрос реформы - быть ей или нет.

Кроме того, Омелян сообщил, что на номинационном комитете по назначению главы "Укразилзныци" голосовал против Войцеха Балчуна.

"Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу из РКР Карго", - отметил он.

При этом Омелян сообщил, что он неоднократно обращался к высшему руководству государства с предложением заслушать отчет о реальном состоянии дел в компании.

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"Обращался неоднократно устно, затем письменно. Как итог, сначала Кабмин фактически парализовал работу наблюдательного совета. Далее - госсекретарь для обуздания строптивого Омеляна. А 18 января Минэкономразвития в стиле легкого анбандлинга Укртрансгаз-2016 внесло предложение изменить устав и переподчинить УЗ себе", - написал Омелян.

Кроме того, министр добавил, что "у Омеляна нет амбиций быть единственным реформатором "Укрзализныци", а его главная цель - быть успешным министром реформаторского правительства современной Украины".

Как сообщал УНИАН, 18 января Кабинет министров Украины принял решение о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству. В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook поприветствовал данное решение правительства.

"Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством как акционером общества", - отметил Балчун.