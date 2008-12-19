Путин обещает помочь автопрому

Государство представит гарантии на размещение в следующем году облигаций автопроизводителей на сумму до 60 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании по развитию автопрома, передает РИА Новости.

По его словам, в соответствии с поправками в бюджет, предприятия автопрома могут использовать механизм госгарантий и смогут привлечь до 70 миллиардов рублей кредитов.

"Государство также поможет производителям разместить в 2009 году облигации в объеме до 60 миллиардов рублей. Для повышения привлекательности этих бумаг под них будут предоставлены госгарантии, а для банков, выкупивших эти облигации, открыто рефинансирование со стороны ЦБ", - сказал премьер.

Кроме того, премьер-министр РФ предлагает выделить 12,5 миллиардов рублей на дополнительные закупки в 2009 году автомобилей для социальных отраслей, милиции, военных и спасателей, чтобы поддержать отечественных автопроизводителей.

Власти РФ окажут поддержку сборочным производствам РФ иностранных концернов, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Что же касается новых сборочных предприятий, созданных на территории России зарубежными автомобильными концернами, то они тоже являются полноценными отечественными производителями", - сказал Путин. выступая на совещании по автопрому в Набережных Челнах.

"Зарубежные сборочные компании, работающие в России, также вправе рассчитывать на поддержку государства. Разумеется, при условии полного выполнения требований по локализации производства в рамках соответствующих договоров с правительством РФ", - отметил премьер.

Как сообщил Путин, глобальный кризис ударил по всему мировому автомобилестроению, в США ведущие компании автопрома находятся на грани банкротства, снизились продажи в Великобритании, Испании и Японии.

"К сожалению, не стал исключением и отечественный автопром. В ноябре выпуск легковых автомобилей сократился на 7,2%, грузовиков и автобусов - более чем на 50% по сравнению с ноябрем прошлого года", - сказал премьер.