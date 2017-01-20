Украина и Великобритания расширят сотрудничество в сфере авиастроения

Украина и Великобритания расширят военно-техническое сотрудничество в сфере авиастроения.

Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", возможности углубления сотрудничества обсудили руководство госконцерна и министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сегодня, 20 января, в ходе осмотра самолета Ан-132D на территории госпредприятия "Антонов".

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"Я имел возможность лично убедиться в прочных экономических и торговых связях между "Антоновым" и британскими компаниями. Это особые отношения, которые мы надеемся углубить в то время, когда наша страна выходит на новый уровень. Мы решительно поддерживаем наших украинских друзей", - цитирует пресс-служба министра обороны Великобритании.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов", единственный в Украине производитель авиатехники, входящий в состав "Укроборонпрома", 20 декабря представило первый опытный образец нового транспортного самолета Ан-132. Производство первого образца Ан-132 стартовало в сентябре 2015 года.

При этом "Антонов" подписал ряд соглашений с Саудовской Аравией о поставках данных самолетов с 2017 года, а также о совместном проектировании и производстве авиационного завода на ее территории, где запланировано серийное производство Ан-132. По данным "Антонова", Саудовская Аравия готова закупить 80 самолетов.