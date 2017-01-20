Мининфраструктуры саботировало и блокировало решения руководства "Укрзализныци" - Балчун

Министерство инфраструктуры саботировало и блокировало решения руководства акционерной компании "Укрзализныця".

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава компании Войцех Балчун.

"Публичная полемика в стиле "сам дурак" для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из самых мощных железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем, блокировкой, промедлением мне пришлось столкнуться на высоком министерском уровне. Сегодня вещи названы своими именами", - написал Балчун.

По его словам, все обвинения руководства компании в отсутствии результата безосновательны, а успехи стали возможны благодаря поддержке со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Все, что до этого дня удалось сделать в компании (а положительных изменений не видит только слепой), стало возможным только благодаря личной поддержке премьера Гройсмана. Дела и результат говорят сами за себя", - отметил Балчун, добавив: "Оставим инфантильные реакции без комментариев".

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Как сообщал УНИАН, 18 января Кабинет министров Украины принял решение о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив ее непосредственно правительству. Глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook поприветствовал данное решение.

В то же время министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал странным решение премьер-министра Владимира Гройсмана о переподчинении "Укрзализныци", отметив, что Министерство экономического развития и торговли, которое фактически получило контроль над компанией вместо Министерства инфраструктуры, не располагает "знаниями и умениями" для управления "Укрзализныцей".