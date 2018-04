Авиакомпания United Airlines приостановила внутренние полеты из-за компьютерного сбоя

Об этом говорится в заявлении Федерального авиационного управления США, пишет NBC News.

Сама авиакомпания заявила, что работает над разрешением проблемы.

«Остановка полетов на внутренних линиях вызвана сбоем в IT инфраструктуре. Мы работаем над решением этой проблемы, приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении на странице компании в Twitter.

A ground stop is in place for domestic flights due to an IT issue. We’re working on a resolution. We apologize for the inconvenience.