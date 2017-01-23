Авиакомпания United Airlines приостановила внутренние полеты из-за компьютерного сбоя
Авиакомпания United Airlines приостановила полеты своих самолетов, выполняющих рейсы внутри страны из-за компьютерного сбоя.
Об этом говорится в заявлении Федерального авиационного управления США, пишет NBC News.
Сама авиакомпания заявила, что работает над разрешением проблемы.
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«Остановка полетов на внутренних линиях вызвана сбоем в IT инфраструктуре. Мы работаем над решением этой проблемы, приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении на странице компании в Twitter.
A ground stop is in place for domestic flights due to an IT issue. We’re working on a resolution. We apologize for the inconvenience.— United (@united) January 23, 2017
Напомним, в августе прошлого года американская авиакомпания Delta предупредила, что отмены и задержки рейсов из-за неполадок в компьютерной системе могут продолжиться.