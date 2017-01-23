Киевский метрополитен в 2016 году получил более 76 миллионов прибыли

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2016 году получило 76,1 миллиона гривень чистой прибыли против 119 миллионов гривень чистого убытка в 2015 году. Об этом сказано в ответе предприятия на запрос УНИАН.

В частности, за прошлый год доход столичного метрополитена вырос по сравнению с 2015 годом на 15,2% - до 2,09 миллиарда с 1,81 миллиарда гривень. При этом расходы предприятия в прошлом году составили 2,01 миллиарда гривень, что на 4,2% больше, чем в 2015 году.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года Киевский метрополитен сократил чистый убыток по сравнению с 2014 годом в 4,7 раза - до 119 миллионов гривень с 564,2 миллиона гривень.

В 2015 году метрополитен перевез более 485 миллионов пассажиров, что на 18,2 миллиона меньше, чем в 2014 году.

Киевский метрополитен имеет 3 действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 километров. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 824 единицы.