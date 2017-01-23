"Укрзализныця" прокомментировала жалобы на платную услугу зарядки телефонов и ноутбуков

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» изучает целесообразность предоставления пассажирам на железнодорожных вокзалах всех видов платных услуг, в том числе услуги зарядки мобильных устройств. Об этом сказано в ответе «Укрзализныци» на запрос УНИАН.

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Так, в пресс-службе компании сообщили, что на вокзалах региональных филиалов «Укрзализныци» для комфортного пребывания пассажиров предоставляются различные услуги, в том числе и услуга зарядки мобильных устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков и проч.), «за которую взимались средства».

«С целью улучшения предоставления услуг на железнодорожном транспорте и избежания при этом нареканий от пассажиров, на сегодня пересматриваются все виды предоставляемы услуг», - сообщили в «Укрзализныце».

При этом в компании не уточнили методику расчета стоимости данной платной услуги.

Как сообщал УНИАН, ранее пассажир сообщил на своей странице в сети Facebook о том, что в платном зале ожидания, услуга пребывания в котором стоит 10 грн, зарядка телефона и ноутбука стоит 4,5 грн и 6 грн соответственно.

По его словам, "Укрзализныця" необоснованно завысила цены на такие услуги, которые могли быть бесплатными, так как компания уже взимает средства за пребывание в зале ожидания. Согласно расчетам пассажира, при том что зарядка телефона в среднем потребляет 5 ватт электроэнергии в час, а "Укрзализныця" покупает электроэнергию по 1,2-1,5 грн за 1 киловатт (т.е. 1000 ватт), за 4,5 грн телефон можно заряжать минимум 600 часов/25 дней/почти 1 месяц.