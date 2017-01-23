Не выдержали холодов: в пиковые январские морозы сломались 10 скоростных поездов

Об этом говорится в ответе «Укрзализныци» на запрос УНИАН.

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В частности, в период обильных снегопадов с 6 по 8 января по Украине задержались от 20 минут до нескольких часов такие поезда: №743 Дарница - Трускавец, №744 Трускавец – Дарница, №705 Киев – Перемышль, №747 Дарница – Львов, №732 Киев – Запорожье, №720 Винница – Харьков, №722 Киев – Харьков, №764 Одесса – Дарница, №739 Кривой Рог – Киев, №712 Киев – Константиновка.

При этом в компании подчеркивают, что, в отличие от других видов транспорта и работы дорожных служб, «Укрзализныця» не отменила ни одного поезда и, несмотря на непогоду, доставила всех пассажиров до конечных станций.

Среди основных причин задержек скоростных поездов в компании назвали обрыв контактной сети и повреждения токоприемников поезда; налипание снега и обледенение, которое привело к сбоям в работе оборудования управления движением (систем сигнализации и автоматической блокировки); а также налипание снега и обледенение фильтров воздухосборников систем охлаждения оборудования и на подвагонном оборудовании, что приводило к необходимости остановок для их очистки или езде с уменьшенной скоростью.

«По каждому случаю задержки поезда проводятся служебные расследования и принимаются меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем», - подчеркнули в пресс-службе.

Также отмечается, что компенсация за опоздание поезда до пункта назначения законодательными актами и нормативно-правовыми документами не предусмотрена.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили о поступлении 21 жалобы пассажиров в адрес перевозчика на несоблюдение температурного режима в поездах, курсировавших в период с 29 декабря 2016 года до 10 января 2017 года.

«Большинство жалоб - на поезда приписки Одесской железной дороги. Причем жаловались не только на низкую температуру, есть и 7 жалоб на жару в вагонах. Но учитывая общее количество перевезенных пассажиров - более 2 млн человек, количество жалоб незначительное», - отмечается в ответе на запрос агентства.

Основными причинами несоблюдения температурного режима в поездах "Укрзализныця" назвала выход из строя системы отопления вагонов, невыполнение должностных обязанностей работниками, ответственными за подготовку вагонов к рейсу, а также некачественную подготовку вагонов к пиковым зимним перевозкам.

В пресс-службе также сообщили, что в связи с выявленными нарушениями «Укрзализныця» уволила четырех сотрудников и объявила выговоры шестерым, не уточнив должностей этих работников.

Для минимизации случаев возникновения таких неисправностей компания анализирует все случаи выхода из строя систем отопления поездов, проводит внезапные проверки санитарно-технического состояния вагонов, а также проводит дополнительные инструктажи с работниками по эксплуатации отопительных установок вагонов.

Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий в начале января этого года было ограничено движение автотранспорта в западных и южных областях.

Из-за непогоды многие поезда ходили с опозданиями, а некоторые из них ломались на пути следования. Это не первые случаи поломок поездов. Так, после выхода на маршруты в мае 2012 года электропоезда Hyundai, которые были приобретены под чемпионат Европы по футболу Евро-2012, неоднократно ломались, пик поломок пришелся на зиму 2012-2013 годов.

В феврале 2014 года все десять поездов Hyundai были сняты с эксплуатации в связи с выявлением технической неисправности, в частности, в несущей конструкции кузова поездов были обнаружены трещины. «Укрзализныця» вернула поезда на маршруты в течение 3-4 месяцев после устранения поломок.