Российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки автомобилей в Украину - СМИ

Российский «АвтоВАЗ» прекратил поставки автомобилей в Украину. Об этом CarDiagram сообщили сразу несколько источников на отечественном авторынке. По их данным, поставок не было с осени прошлого года.

Читайте также"АвтоВАЗ" с начала года увеличил убыток более чем в 2 раза

Сегодня в наличии у дилеров осталось всего две модели – внедорожник «Нива» и универсал «Ларгус». Что же касается «Гранты» и «Калины», то их нет в продаже с 2016-го, отмечают в издании.

Lada Granta, один из самых дешевых автомобилей в Украине, исчезла из продажи еще в ноябре прошлого года. С тех пор поставки автомобилей украинским дистрибьюторам «АвтоВАЗ» так и не возобновил.

Один из источников издания утверждает, что «АвтоВАЗ» еще не принял окончательного решения, отгружать ли автомобили в Украину. Представители российского автопроизводителя никак не могут определиться с ценовой политикой.

Последнее время «Лада» проигрывала ценовую битву тому же ЗАЗу, о чем свидетельствует статистика продаж за 2016 год. А стоимость некоторых моделей и вовсе была на уровне европейских иномарок.

С 2016 года Украина ввела специальную пошлину на российские автомобили. Для «АвтоВАЗа» специальная ставка импортной пошлины составила 14,57%.

К тому же с прошлого года между Украиной и Россией больше не действует зона свободной торговли. Поэтому российские машины облагаются 10-процентным налогом. То есть фактически импортер «Лады» в Украине с 2016 года должен заплатить в качестве налогов около четверти от стоимости автомобиля.