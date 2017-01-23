На украинско-польской границе в очередях скопилось 480 автомобилей - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

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В частности, в пунктах пропуска «Ягодин авто» свой очереди ожидают 280 единиц автотранспорта, «Краковец» – 80 (дополнительная полоса - 60), «Устилуг» - 50, «Рава-Русская» - 40 и «Угринов» - 30.

На пропускных пунктах на границе со Словакией и Румынией очередей не зафиксировано.