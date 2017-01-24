Последствия "дизельного скандала": Volkswagen заплатит автодилерам в США $1,2 миллиарда

В Соединенных Штатах окружной судья Чарльз Брейер одобрил соглашение о выплате автомобильным концерном Volkswagen $1,2 млрд дилерам компании за убытки, которые те понесли из-за "дизельного скандала", сообщает агентство Рейтер во вторник.

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Компенсацию в размере $1,85 млн в течение ближайших 18 месяцев получит каждый из 652 дилеров Volkswagen в США.

Напомним, что автопроизводителя обвиняют в США в том, что компания оснащала свои дизельные автомобили программным обеспечением, которое занижает реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу. Власти страны обязали Volkswagen отозвать 482 тысячи легковых машин брендов Volkswagen и Audi, которые были проданы на территории страны в период с 2009 по 2015 годы.

По оценкам Reuters, Volkswagen в общей сложности согласился выплатить до $22 млрд в связи с допущенными в США нарушениями. Эта сумма включает в себя расходы на переоборудование или выкуп проданных в США автомобилей, компенсации регулирующим органам, федеральным властям, представителям американских штатов, оплату услуг юристов.