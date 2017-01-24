Глава Одесской ОГА пообещал завершение ремонта трассы Одесса-Рени уже в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил сегодня во время совещания в городе Измаиле, прошедшего в рамках рабочей поездки в южные районы региона.

В совещании принял участие председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, а также представители руководства районных центров Измаил, Болград, Рени и соответствующих райгосадминистраций.

Степанов акцентировал, что самой главной задачей считает завершение ремонта автодороги Одесса-Рени в 2017 году. Он отметил, что хотел лично проехать по трассе автомобилем, чтобы изучить ее реальное состояние.

«Очень хотел сам увидеть и почувствовать эту известную трассу, и уверен, что мы закончим ремонт до конца года», - заявил Степанов.

Он рассчитывает изыскать необходимое для замены дорожного полотна финансирование. В частности, руководитель ОГА считает, что на указанные цели поступят деньги из госбюджета, а также средства, полученные сверхплановых показателей Одесской таможни.

Также во время рабочего визита Степанов заявил, что приложит максимум усилий для строительства городского дворца спорта в Измаиле.

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«Мы сделаем все, чтобы 123 млн грн из местного бюджета и 41 млн грн из областного бюджета развития пошли на финансирование значимых инфраструктурных проектов», - отметил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, 12 января президент Украины Петр Порошенко во время представления председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова поручил ускорить строительство автомобильной дороги международного значения М-15 Одесса-Болград-Рени.

Ремонт дорожного покрытия трассы Одесса-Рени был начат весной 2016 года. Ранее в правительстве отмечали, что реконструкция трассы позволит увеличить пропускную способность транспортного трафика в 2,5 раза и изменит логистику региона.

Сроки завершения ремонта трассы несколько раз переносились. В частности, его планировалось завершить осенью 2016 года.

Финансирование работ ведется за счет средств областного бюджета, перевыполнения ежемесячных плановых таможенных сборов и фонда регионального развития.

7 октября 2016 г. президент Украины Петр Порошенко заявил во время рабочего визита в Одесскую область о выделении дополнительно 54 млн грн на ремонт дороги Одесса–Рени.

Справка УНИАН. Длина отрезка Одесса-Рени - 295 км. Он включает в себя 49 мостов и соединяет пять портов - Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский, Измаильский и порт Рени. Дорога была построена в 1940-1950-х годах, за 60-70 лет эксплуатации она давно исчерпала свой ресурс и остро нуждалась в ремонте.

Автодорога М-15 - является трассой международного значения на территории Украины, начинается в Одессе и заканчивается на украино-румынском пропускном пункте Рени.