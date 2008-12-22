Введен новый порядок проведения конкурса на автобусные перевозки

Кабинет Министров Украины постановлением от 3 декабря 2008 г. N 1081 утвердил Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.

Документ обнародован на сайте Верховной Рады.

Прежнее постановление Кабмина о Порядке проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования от 29 января 2003 г. N 139 упразднено.

Порядок определяет процедуру подготовки и проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования и является обязательным для выполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, привлеченными на договорных условиях для организации обеспечения проведения конкурсов, конкурсными комитетами и автомобильными перевозчиками. Целями проведения конкурсов являются: реализация основных направлений развития отрасли автомобильного транспорта; создание безопасных условий для перевозки пассажиров автомобильным транспортом; улучшение качества пассажирских перевозок; создание конкурентной среды; обеспечение обновления подвижного состава; повышение уровня безопасности перевозок пассажиров.

Как сообщал УНИАН, Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, Государственный комитет по вопросам предпринимательства и Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков (ВААП) совместно разработали документ «Условия и порядок проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования».

В конце ноября т.г. новый Порядок был передан на рассмотрение КМУ и Министерства транспорта и связи.

Порядок содержит несколько важных и принципиальных положений. В документе предусмотрено проведение бальной оценки участников конкурса, когда они будут получать оценки по разным параметрам: от количества автобусов до рабочего стажа водителей и наличия нарушений правил дорожного движения.

По словам председателя Совета предпринимателей Оксаны ПРОДАН, документ разработан с целью наведения порядка на рынке автобусных перевозок пассажиров, ликвидации коррупции и обеспечения безопасности движения.