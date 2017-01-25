Балчун оценил размер убытков "Укрзализныци" от коррупции в компании

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" оценивает убытки от коррупционных схем на предприятии в сумму более чем 1 миллиард гривень.

Об этом сообщил глава правления компании Войцех Балчун на заседании Кабинета министров.

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"Сумма причиненных убытков от коррупционной деятельности оценивается нами в более чем 1 миллиард гривень", - сказал он.

Также Балчун сообщил об экономии на сумму около 500 миллионов гривень благодаря проведенным в прошлом году тендерам через площадку электронных госзакупок Prozorro.

Кроме того, глава правления «Укрзализныци» отчитался о проведении более 70 служебных проверок на предмет выявления хищений и других коррупционных явлений, из них материалы 31 проверки были направлены в правоохранительные органы.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян, который также присутствовал на заседании правительства, отметил, что Мининфраструктуры с самого начала реформы «Укрзализныци» выступало за корпоратизацию компании, тогда как в этом направлении министр констатировал отсутствие каких-либо действий со стороны менеджмента в 2016 году.

«По корпоратизации у нас, к сожалению, ничего не произошло за 2016 год. В конце 2015 года мы объявили, что 2016 год должен стать локомотивом украинской экономики, именно с этой целью были подняты тарифы на ж/д перевозки на 15%, но, к сожалению, этого не случилось», - отметил глава Мининфраструктуры.

Он также выразил удивление размещению заказов «Укрзализныци» на Дарницком вагоноремонтном заводе на 3 млрд грн, в то время как компания располагает своими собственными вагоноремонтными и вагоностроительными заводами, мощности которых позволяют изготовить подвижной состав с минимальными затратами.

«Для меня очень удивительно размещение заказов через Дарницкий завод на 3 млрд грн, в то время, когда «Укрзализныця» имеет свои три собственных завода, на которых она может построить вагоны просто закупив металл и другие детали, но этого ничего нет, мы просто заказываем у частного сектора», - возмутился министр.

Кроме того, он сообщил о неудачных переговорах «Укрзализныци» с немецким госбанком KfW относительного возможного открытия компании кредитной линии на 60 млн евро.

«Как результат глупых действий, «Укрзализныця» лишилась кредита немецкого банка KfW на 60 млн евро, каждая кредитная линия подписывается болезненно. «Укрзализныця» в течение последних двух месяцев провалила дела в судах на около 2 млрд грн, за это должен кто-то отвечать. По внешней и внутренней задолженности компании также очень много вопросов», - раскритиковал работу менеджмента компании министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о подчинении государственного оператора железных дорог компании «Укрзализныця» непосредственно правительству, что позволит исключить ситуации превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. Решение правительства стало итогом развернувшейся дискуссии между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и руководством «Укрзализныци» - Войцехом Балчуном и главой набсовета компании Евгением Кравцовым.