"Укрзализныця" обещает поезда в Австрию и Болгарию, а также бесплатный Wi-Fi на всех вокзалах

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" обещает в текущем году обеспечить покрытие всех железнодорожных вокзалов страны Интернетом по беспроводной технологии Wi-Fi.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на заседании Кабинета министров.

"Будем развивать пассажирское сообщение, устанавливать билетные терминалы на вокзалах, хотим установить на всех вокзалах бесплатный Wi-Fi, объявляем конкурс на дизайн новых "вагонов будущего", которые будут иметь мировые стандарты", - сообщил Балчун.

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Кроме того, по его словам, компания намерена в этом году купить 50 пассажирских вагонов.

"Также мы хотим увеличить прибыльность пассажирских поездов и запустить сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией", - добавил он.

Балчун также сообщил о принятии 24 января решения о выделении из компании филиала UZ Cargo и создании филиала UZ Cargo International, который будет помогать развивать международную деятельность компании.

"Также на повестке дня создание собственного экспедитора – "УЗ Форвардинг", потому что, к сожалению, в этой сфере "Укрзализныця" полностью отдала свой рынок частным компаниям", - добавил глава компании.

Как сообщал УНИАН, Интернет по технологии Wi-Fi сейчас есть во всех скоростных поездах "Укрзализныци". Ранее "Укрзализныця" сообщила о планах до конца 2017 года оборудовать железнодорожные вокзалы терминалами самообслуживания по продаже билетов на поезда.

В ноябре 2016 года «Укрзализныця» запустила мобильную версию сайта по продаже железнодорожных билетов. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.

В целом, в планах руководства компании в сегменте пассажирских перевозок предусмотрено повышение качества санитарного состояния вагонов и обеспечение надлежащего температурного режима.

Кроме того, во избежание коррупционных рисков руководство «Укрзализныци» хочет усовершенствовать сервис продажи билетов, в частности, путем внедрения его мобильной версии, терминалов самообслуживания и создания единого транспортного портала - онлайн-окна.