Омелян раскритиковал руководство "Укрзализныци": борьба с коррупцией не происходит

Корпоратизация государственной акционерной компании «Укрзализныця» остановилась, а борьба с коррупцией не происходит, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян перед заседанием правительства в среду.

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«Мы видим, что реформа не происходит. Мы видим, что корпоратизация остановлена. Мы видим, что экономические показатели ухудшаются, ситуация с коррупцией не улучшается», - сказал министр журналистам.

При этом Омелян подчеркнул, что Мининфраструктуры активно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках борьбы с коррупцией в «Укрзализныце».

«У нас меняются лица на потоках, но я вижу, что этот поток не иссякает. Я вижу четко, что даже задекларированная на сегодня руководителем «Укрзализныци" (Войцехом - УНИАН) Балчуном экономия 7 млрд грн, которая должна была быть за счет снижения коррупционного ресурса - на самом деле не дает никакого результата. И эти показатели - это тоже откровенный блеф и подтасовка отчетности, когда мы имеем манипуляцию цифрами, когда мы имели убытки в 2015 году в 16 млрд грн, а по итогам 2016 года - прибыль 300 млн грн», - отметил министр.

В ходе заседания правительства Омелян также заявил, что кадровая политика руководства «Укрзализныци» вызывает вопросы, поскольку на ответственные должности назначаются кандидаты с неоднозначной репутацией. Кроме того, министр акцентировал внимание на значительном сокращении в 2016 году объемов грузоперевозок и транзита, а также передал информацию о якобы злоупотреблениях в государственной компании премьер-министру Владимиру Гройсману. В свою очередь, глава правительства выразил готовность направить предоставленную информацию в Национальное антикоррупционное бюро, однако поддержал действующее руководство «Укрзализныци».

«Вы все это время скрывали эту информацию от общественности?», - обратился Гройсман к Омеляну.

Как сообщал УНИАН, Гройсман на заседании правительства 25 января заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении государственного оператора железных дорог компании «Укрзализныця» непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе публичной акционерной компании «Укрзализныця» из подчинения министерства и передаче в управление Министерства экономического развития и торговли.