Балчун обещает увеличить инвестиции в инфраструктуру "Укрзализныци" в 4,5 раза

Об этом сообщил глава правления компании Войцех Балчун, выступая на заседании Кабинета министров.

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«Инвестиции в 2017 году в подвижной состав и инфраструктуру мы планируем на уровне 27,5 млрд грн, что в 4,5 раза больше, чем в 2016 году… Предусматриваем, что этот год будет прибыльным, несмотря на такие инвестиции, и если мы выполним эту инвестпрограмму, то направим 13 млрд грн на закупки у отечественных товаропроизводителей, а это создание или сохранение 10 тыс. рабочих мест», - сказал Балчун.

По его словам, их этой суммы на ремонт подвижного состава компания направит около 9 млрд грн, закупит или произведет на собственных заводах более 9 тыс. грузовых вагонов, отремонтирует и модернизирует 33 тыс. грузовых вагонов, приобретет 50 пассажирских вагонов.

Также Балчун сообщил об увеличении заполняемости скоростных поездов в 2016 году по сравнению с 2015 годом до 68% с 54%.

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«Также планируем обновление логотипа и деликатный ребрендинг», - добавил глава «Укрзализныци».

Кроме того, Балчун сообщил о намерении во втором квартале этого года завершить переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по кредиту на 150 млн долл. для покупки 5890 грузовых полувагонов.

Также он отметил, что в 2016 году компания приобрела и произвела 1020 грузовых вагонов, увеличила объемы модернизации и ремонта ж/д путей по сравнению с 2015 годом в 4,5 раза – до 213,6 км, а также провела модернизацию участка Камыш-Заря – Волноваха, что позволило увеличить его пропускную способность до 27 пар поездов в сутки.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины сообщил о намерениях в 2017 году реализовать план масштабной модернизации «Укрзализныци» и закупить порядка 9 тыс. вагонов – пассажирских и грузовых, включая 70 пассажирских вагонов.

29 ноября 2016 года правление «Укрзализныци» утвердило стратегию обновления подвижного состава компании до 2021 года, которая предусматривает закупку и ремонт 96 тыс. единиц подвижного состава за 108 млрд грн.